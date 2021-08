4/29

ARMANDO MIRANDA (1962-63). Nello stesso anno di Fernando, la Juve acquisì dal Flamengo un altro brasiliano approdato in bianconero per sostituire Charles. Nella sua unica annata in bianconero confermò una straordinaria media realizzativa: segnò, infatti, 15 gol in 20 presenze complessive, ma fu frenato dai continui infortuni. L'anno dopo passò così al Catania prima di far ritorno in patria