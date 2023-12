Il boxing day di Premier League, in onda il 26 dicembre su Sky, è l'occasione per dare uno sguardo anche ai tanti giocatori del campionato inglese che vanno in scadenza a fine stagione. Da Soucek a Ogbonna: tante occasioni e diverse idee di mercato anche per le squadre italiane. Li trovate ordinati in base al valore di mercato (Dati Transfermarkt)

PREMIER: LE GARE SU SKY A SANTO STEFANO