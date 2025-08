Juan Cuadrado ha scelto il Pisa: per il terzo anno di fila indosserà una maglia nerazzurra, dopo quelle di Inter e Atalanta. Sarà la sua settima maglia diversa in Serie A (in cui gioca quasi ininterrottamente dal 2009, con solo una parentesi di sei mesi in prestito al Chelsea), ma non è un record. Tra gli stranieri che hanno cambiato più club in Serie A ce n’è uno che ha girato l’Italia più di lui

