Nainggolan Day in casa Inter, visite mediche e firma per il centrocampista belga, nuovo rinforzo per la rosa di Spalletti. Un acquisto voluto e portato a termine da parte del direttore sportivo Piero Ausilio, che ha accolto in maniera calorosa l'ex giocatore della Roma: "Nainggolan è un giocatore top, importantissimo. Quando sarà ufficiale il tutto approfondiremo la questione, ma non ci sono dubbi che si tratti di un grande calciatore. In sede abbiamo parlato con il ragazzo, definendo poi con Spalletti anche le strategie per il futuro. Malcom? Non si tratta di un giocatore di nostra proprietà, lo seguiamo e lo monitoriamo come si fa in questi casi, vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli sviluppi".