Conclusa ufficialmente la trattativa per Joao Cancelo - nella giornata di mercoledì ha effettuato le visite mediche a Torino e ha firmato fino al 2023 - e in corso quella per il talento russo del CSKA Golovin, la Juventus è impegnata anche sul fronte rinnovi. Già trovato l’accordo per il prolungamento di due dei senatori bianconeri, Barzagli e Chellini (rinnovi che vanno ora solo formalizzati), si tratta anche quello di Juan Cuadrado, una delle pedine più importanti di Massimiliano Allegri. Il giocatore, impegnato nel Mondiale con la sua Colombia, potrebbe a breve firmare un nuovo contratto che lo legherà alla Juve fino al 2021 o 2022.

Il Wolverhampton punta Favilli

La Juventus è anche impegnata sul fronte cessioni. Durante l’incontro con Jorge Mendes, arrivato in Italia per definire l’affare Cancelo dal Valencia, si è parlato infatti anche del giovane Andrea Favilli: l’attaccante piace al Wolverhampton (squadra di cui Mendes è uomo mercato), che starebbe pensando a un’offerta per il trasferimento dell’attaccante classe 1997, il quale non disdegnerebbe la Premier League. La richiesta dei bianconeri è di 20 milioni più il diritto di ricompra: trattativa in corso.