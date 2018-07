La suggestione

Coglierla? Sì, eventualmente. Perché CR7 lo aveva detto anche ad Alex Del Piero in quell’intervista per I Signori del Calcio di qualche mese fa: “L’uomo più importante per me è sempre stato Jorge Mendes”. Suo agente ma anche (come ovvio) di altri calciatori. Tra i tanti João Cancelo, neo acquisto di una società bianconera che, sempre grazie ai rinnovati rapporti con Mendes, sa che Torino sarebbe una delle possibili destinazioni gradite da CR7. E allora è chiaro che qualche calcolo lo stanno facendo anche in casa Juve, ovvio. Il costo del cartellino e quello dello stipendio, per esempio. Numeri mostruosi. Che si aggirerebbero nel primo caso tra i 120 e i 150 milioni di euro, e sui 60 lordi a stagione per quanto riguarda lo stipendio. La situazione Juve-Ronaldo è allora questa: una suggestione, coi i bianconeri che stanno pensando soltanto al se e come un trasferimento del genere possa essere sostenuto. Di certo nessun sostengo “esterno”, come si era letto in questi giorni, da parte di Agnelli o di Elkann. Eventualmente la Juventus dovesse decidere di intraprende questa operazione, lo farebbe infatti soltanto secondo le proprie disponibilità e grazie alle proprie proiezioni di aumenti di ricavi. Ronaldo al momento resta allora molto semplicemente un giocatore del Real. Con un contratto valido fino al 2021 a 21 milioni di euro a stagione, e con una clausola rescissoria monstre di un miliardo, ovviamente impossibile da pagare. Per avere CR7 allora bisogna passare inevitabilmente da loro, e capire anche le intenzioni del club di Madrid. Vendere? Se sì, in Europa o altrove? E a quanto? Domande che pesano tantissimo, come il valore di un fuoriclasse che per i Blancos è diventato un autentico simbolo del madridismo, per quanto di straordinario fatto in ormai dieci anni di matrimonio. Impossibile allora, dovesse accadere, di perderlo e basta. Impossibile che non venga sostituito all’altezza, e il potenziale acquirente dovrebbe inserirsi anche in questo contesto di mercato in entrata del Real. Insomma, senza giri di parole: Ronaldo alla Juve, al momento, è solo una suggestione. Bellissima. Ma niente di più.