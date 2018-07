I numeri della Juve

La Juventus, nel bilancio dello scorso anno (fonte: KPMG – Football Benchmark), ha fatto registrare ricavi operativi per 412 milioni di euro (+21% rispetto alla passata stagione). Suddivisi così: 29% dal commercial, 14% dal botteghino, 57% dalle tv. Questo significa che la spesa complessiva per CR7 sarebbe praticamente pari ai ricavi operativi della squadra di una sola stagione. La Juventus, al lordo, sempre nel 2016/17 ha speso 262 milioni di euro, con un impatto del 64% sui ricavi (la Uefa indica il 70% come soglia massima). Con l’acquisto di CR7 la quota stipendi (se non ci fossero cessioni eccellenti) salirebbe oltre i 320 con impatto al 78%, sempre se i ricavi dovessero rimanere gli stessi. Ma è evidente che proprio sull’aumento dei ricavi, la Juventus – eventualmente – farebbe leva. Giusto per dare un’idea di come sono strutturate le altre big in Europa: al Real Madrid i ricavi commerciali pesano per il 42% del totale, allo United addirittura per il 47%. E parliamo delle due società più ricche del mondo, di cui una senza CR7. La Juventus ad oggi dal commerciale riesce a ricavare circa 180 milioni di euro: per coprire tutte le spese per CR7 dovrebbe riuscire a fare un enorme balzo in avanti, approfittando di ogni opportunità.