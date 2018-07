“Rumors di te alla Juve?” CR7 sorride, nell’intervista con Alessandro Del Piero. “Vero, ero felice. Quando ti accostano a un club così straordinario non puoi che provare piacere”. Detto in quella chiacchierata per "I Signori del Calcio” andata in onda su Sky Sport qualche mese fa. Prima della bomba di mercato, di un Ronaldo criptico sul suo futuro proprio dopo aver vinto l’ennesima Champions con il Real a fine maggio, a Kiev contro il Liverpool. Un cammino lungo, e ancora glorioso per lui e per i blancos, passato dalla Juventus nei quarti con quella rovesciata e il rigore all’ultimo istante del Bernabeu. Ai tempi però, ancora non sospetti, il portoghese aveva raccontato proprio a Del Piero del suo possibile passaggio in bianconero quando di anni ne aveva appena 17, ora nuovamente di moda dopo tutte le notizie che arrivano dalla Spagna con una clamorosa e concreta possibilità di trasferimento in Italia. “Quando a quell’età giocavo nello Sporting molti club erano interessati a me. L’uomo chiave nelle trattative è sempre stato il mio agente Jorge Mendes. Sì - ammise allora CR7 - ricordo che si parlava anche di Juve, ed ero felice. Un club straordinario, ma si parlava anche di Manchester United e Real. Alla fine il club che mi diede le migliori condizioni fu proprio lo United, era un sogno per me. Fin da bambino volevo la Premier, e mi è sempre piaciuto di più giocare in Premier che in Serie A”. Vero, ma forse non è mai troppo tardi per cambiare idea.