Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Real Madrid. La Juventus vuole vincere la Champions League e con uno come il portoghese – che ha vinto le ultime tre – potrebbe aumentare le chance di raggiungere il tanto agognato obiettivo. Fossero solo queste le variabili in campo, l’affare si realizzerebbe senza grossi problemi. Ma bisogna metter mano al portafoglio. Per pagare sia il cartellino del giocatore che il suo stipendio. Circa 100-120 milioni potrebbero bastare per accontentare il Real Madrid, mentre per garantire a Cristiano Ronaldo 30 milioni netti all’anno, bisognerebbe pagarne 60 lordi. In totale, stiamo parlando un’operazione da circa 95 milioni l’anno, più o meno 400 per i quattro anni di contratto. La Juventus può permettersi un affare del genere?

Vendere un top-player può aiutare

Sulla sostenibilità economica di quello che sarebbe il trasferimento dell’estate si è espresso Andrea Sartori di Football Benchmark, intervistato dal nostro Luca Marchetti. La prima strada per alleggerire il costo dell’operazione sarebbe la cessione di un grande giocatore, uno come Higuain, cercato dal Chelsea. Con la sua cessione, tra ammortamento e costo dell’ingaggio, almeno per il primo anno si potrebbero risparmiare 35 milioni.