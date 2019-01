Il mercato, si sa, è fatto di obiettivi e di sogni. Che possono trasformarsi in realtà, vedi Cristiano Ronaldo, oppure rimanere tali. A questa seconda categoria appartiene probabilmente Leo Messi, miraggio per quasi tutti i club del mondo. Fra i quali la Roma, che però ha deciso di buttarla sullo scherzo. Già, è successo sui social, terreno di fake news ma anche di botta e risposta particolarmente divertenti. Protagonista? L’account inglese della squadra giallorossa, che in più di un’occasione ha fatto sorridere i tanti appassionati con gag e battute: “Qual è il giocatore che vorresti che arrivasse in questo mese e perché?”. Tutto è partito da questa domanda fatta dalla pagina ufficiale di Sky Sports News. La Roma non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha subito risposto facendo il nome di Messi, che in questa stagione è già a quota 22 gol in 21 partite stagionali. Il tutto accompagnato dall’emoticon di una capra, che in inglese sta a significare lo stesso animale oppure “Greates of All Rime” ovvero il migliore di sempre. Insomma, facile capire il riferimento alla Pulce. Tanto è che il club catalano non è rimasto a guardare, ma ha voluto partecipare al faccia a faccia social rispondendo dopo qualche minuto: “When you Know, you Know” la risposta social dei blaugrana: “Quando sapete, sapete”. Difficile pronosticare un’offerta da parte della Roma per il fenomeno argentino, ma quando si tratta di rispondere ad un sondaggio l’account inglese dei giallorossi non si lascia mai sfuggire l’occasione.