Il Nizza saluta Balo: "Una separazione amichevole"

Una bella lettera pubblicata sul profilo Instagram del Nizza augura a Mario Balotelli il meglio dopo il suo passaggio al Marsiglia: "Oggi le nostre strade si separano e il Nizza ringrazia Mario Balotelli per le sue due stagioni e mezzo. Accolto a braccia aperte dal club e dai suoi sostenitori, il centravanti non ha deluso le speranze riposte in lui al suo arrivo, al contrario. I suoi 43 gol sono stati decisivi nei risultati delle ultime due stagioni. Dopo anni difficili in Inghilterra e in Italia, Mario in rossonero ha ricordato al mondo che grande attaccante è, fino alla stagione più prolifica dello scorso anno, che gli ha permesso di ritrovare la Nazionale. In quel momento stava già iniziando a prendere forma una sua partenza. Ma il Nizza e il giocatore avevano deciso di continuare l'avventura 6 mesi. Questa sfida estrema meritava di essere tentata, considerando tutto ciò che c'era stato. Ne deriva, oggi, una separazione amichevole, con rispetto reciproco. Il club conserva i ricordi migliori del suo ex numero 9. I suoi obiettivi, il suo sorriso e le gioie comuni. È con questi meravigliosi ricordi che il club spera sinceramente che Mario continui su questa strada e raggiunga tutti gli obiettivi che si prefiggerà".