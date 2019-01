Sembra sempre più probabile la cessione, già a gennaio, di Medhi Benatia. Il marocchino sta trovando poco spazio alla Juventus, appena 5 presenze in questo campionato di Serie A, e il suo futuro potrebbe essere in Qatar. L'Al-Duhail, squadra allenata da Rui Faria (ex collaboratore di Mourinho), ha offerto quasi 10 milioni più bonus ai bianconeri per il difensore, che starebbe seriamente prendendo in considerazione quest'opportunità di mercato. La Juventus sta quindi iniziando a muoversi per trovare un sostituto e l'idea della società bianconera sarebbe quella di prendere un calciatore d'esperienza, già pronto per la Serie A. Anche perché, in quel ruolo, c'è già ampia scelta, tra Bonucci, Chiellini, Barzagli e Rugani. E in questo momento, in pole position, c'è Martin Caceres. L'uruguaiano è già stato a Torino tra il 2012 e il 2016 e sarebbe felicissimo di un possibile ritorno in bianconero. Tant'è che il calciatore, appena ricevuta la chiamata dalla Juventus, ha bloccato la trattativa per il suo trasferimento al Vissel Kobe, in Giappone. I primi contatti con la Lazio ci sono stati, i bianconeri lavorano quindi al ritorno di Martin Caceres per la sostituzione di Benatia.

Le alternative

Ma Paratici sta lavorando su più piste, per non farsi cogliere impreparato: ci sono quindi altri nomi sulla lista del direttore sportivo della Juventus. Il primo è quello di Skrtel, ex Liverpool attualmente al Fenerbahce: per lui 16 presenze e 1 gol nel campionato turco. Poi c'è Ivanovic, ora allo Zenit ma con grande esperienza internazionale per il suo passato al Chelsea. Con il Parma, invece, si è parlato anche di Bruno Alves. Il portoghese è un grande amico di Cristiano Ronaldo, ma è anche capitano e leader della squadra gialloblù, con cui starebbe anche rinnovando il contratto.