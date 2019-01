Willian, il Chelsea dice no al Psg

I francesi cercano un sostituto di Neymar, out 3 mesi per un infortunio al piede. Hanno provato a chiedere il brasiliano al Chelsea ma la risposta è stata: "Willian non è in vendita". La stessa frase che il Chelsea ha ripetuto in passato ai club che si erano presentati per chiedere il giocatore. I Blues non si vogliono privare di un elemento così importante, soprattutto in questo momento di grande difficoltà (ieri il ko 4-0 in Premier col Bornemouth)