Si fa sempre più intenso il mercato degli allenatori e un asse molto importante potrebbe essere rappresentato da Milan e Lazio. Se il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, sta ancora aspettando una risposta da Simone Inzaghi sul futuro, la Lazio già si è mossa per avere prnta l'alternativa in caso di addio di Inzaghi. E' Gennaro Gattuso il prescelto da Lotito. Una trattativa che, per la Lazio, sarebbe meno complicata rispetto a quella che porta ad altri allenatori, proprio perché Gattuso è libero in questo momento ma anche perché lo stesso Lotito ha buoni rapporti con l'entourage che cura gli interessi dell'ormai ex Milan.



Tutto, come detto, dipende dalla volontà di Simone Inzaghi, nome accostato con forza alla panchina del Milan prima ancora che Leonardo presentasse le dimissioni. Quindi tutto dipenderà dall'esito dell'incontro tra Inzaghi, Lotito e Tare previsto nelle prossime ore. Incontro in cui la Lazio chiederà al suo attuale allenatore (che ha ancora un anno di contratto) di dare un risposta definitiva sul futuro. In caso di addio, appunto, come detto, scatterà l'operazione Gattuso.