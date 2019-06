Paulo Fonseca è tra i candidati più forti per la panchina della Roma, in questo momento uno dei due grandi favoriti insieme a Roberto De Zerbi. Il portoghese ha guidato lo Shakhtar Donetsk negli ultimi tre anni, nei quali ha vinto tre campionati, tre coppe d'Ucraina e una Supercoppa. In passato, invece, aveva vinto una Supercoppa di Portogallo con il Porto e una coppa di Portogallo con il Braga. Dopo tre anni in Ucraina, per Fonseca potrebbero aprirsi le porte della Serie A. E l'allenatore portoghese non ha nascosto la sua volontà di affrontare nuove sfide: "Amo lo Shakhtar, ma sono ambizioso e un giorno vorrei allenare in uno dei campionati top d'Europa come la Premier, la Liga o la Serie A - ha dichiarato al network ucraino ProFutbol – Un giorno succederà, sono ancora giovane. La mia filosofia? Vincere non è la sola cosa che voglio. Voglio che nelle nostre partite ci sia qualità, prediligo il possesso di palla e il fatto che i miei giochino un calcio offensivo. Voglio avere il coraggio di creare qualcosa di bello per i tifosi, perchè amo il mio lavoro e di sicuro non ho l'ossessione del risultato. Sono uno che ama la qualità, lo spettacolo e non solo la vittoria".

"Dinamo Kiev? Troppo legato allo Shakhtar"

Gli anni allo Shakhtar non sono stati facili per Fonseca, costretto a lunghi viaggi verso Kharkiv dopo che lo stadio di Donetsk è stato distrutto dalla guerra. "E questo vuol dire che quando giochiamo tre volte a settimana per via delle competizione europee, i miei giocatori sono costretti comunque a lunghi viaggi, non hanno il tempo di recuperare e quindi non possiamo giocare con l'intensità che vorrei. Ora non so fin quando continuerà la guerra e non so cos'altro farà il club per ovviare a questa situazione. In questi tre anni abbiamo vinto tanto e abbiamo rispettato le attese dei tifosi: battere la Dinamo Kyiv. Nutro profondo rispetto per questo club, siamo stati onesti rivali. In passato sono stato contattato, ma sono troppo legato allo Shakhtar e sarebbe difficile un mio passaggio alla Dinamo".