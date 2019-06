Il cerchio si stringe sempre più, in casa Roma si va verso la scelta definitiva per la panchina. Al momento c'è un grande favorito: Paulo Fonseca. L'incontro a Madrid con l'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk è stato positivo: c'è l'intesa per un contratto triennale, ora gli agenti del portoghese proveranno a far valere con il club ucraino un gentlemen agreement per liberarlo senza che ci sia bisogno di versare la clausola di 5 milioni di euro. Ma ora la strada è in discesa per l'arrivo di Fonseca sulla panchina giallorossa.

Alternativa De Zerbi

L'altro nome sulla lista dei dirigenti della Roma è quello di Roberto Di Zerbi. I giallorossi stanno mantenendo vivi i contatti con l'attuale allenatore del Sassuolo, che presto incontrerà la società neroverde nelle persone del patron Squinzi e dell'amministratore delegato Carnevali. De Zerbi valuterà prospettive e progetti per il futuro e sarebbe pronto a rispettare il contratto qualora i suoi dirigenti volessero costruire un Sassuolo ancora più forte.