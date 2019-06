Un profilo giovane e interessante che la Juventus vuole continuare a seguire da vicino per il centrocampo del futuro: proseguono le attenzioni del club bianconero su Tanguy Ndombele. In questa due giorni di missioni di mercato in giro per l'Europa, infatti, oltra ad aver avviato a Londra i primi contatti con il Manchester United per Paul Pogba, Fabio Paratici si è anche recato in Francia per incontrare il Lione. Il ds della Juve ha chiesto nuovamente informazioni sul centrocampista francese classe '96, ritenuto tra i prospetti più interessanti dell'intero panorama calcistico europeo. Il Lione per il giocatore ha ricevuto dal Tottenham un'offerta di 45 milioni più bonus: la proposta degli Spurs è stata respinta. Così la Juve vuole rimanere informata e Paratici lo ha ribadito al Lione: il club bianconero continua a seguire da vicino Ndombele.