Il Napoli resta vigile su James Rodriguez. Il colombiano è il sogno di De Laurentiis per il mercato estivo e c’è grande attesa per capire come si evolverà la situazione. Al momento, a portare avanti la trattativa è Jorge Mendes, agente del calciatore e in buoni rapporti con il Real Madrid: per conto del Napoli sta cercando di capire le volontà del club spagnolo, nel quale il classe 1991 è tornato dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco. Lato giocatore, gli azzurri avrebbero un asso nella manica per convincerlo definitivamente: è Carlo Ancelotti, che già lo ha allenato sia al Real che al Bayern, schierandolo peraltro in più posizioni (da attaccante esterno, da mezzala e da trequartista). Resta da capire ora quale cifra realmente chiederà il Real Madrid, se i 42 milioni di euro di cui si parla o se aprirà a un prestito con un diritto di riscatto molto alto, soluzione che oggi il Napoli preferirebbe. Ci sarà da battere un’agguerrita concorrenza europea, ma il Napoli c’è e attende segnali da Jorge Mendes.