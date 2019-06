Juventus-Pogba, a che punto è la trattativa

Come vi diciamo da giorni, una volta archiviata l’operazione Sarri l’obiettivo numero 1 del mercato bianconero è proprio quello di riportare a Torino il centrocampista francese arrivato a parametro zero nell’estate del 2012 e rispedito a Manchester per oltre 100 milioni di euro. Paratici ha già incontrato i dirigenti Red Devils negli uffici londinesi della società e sul tavolo della trattativa, ferma ancora a uno stadio embrionale, sono cominciati a girare anche i primi nomi delle possibili contropartite (vedi Cancelo). La volontà di concludere l’operazione da parte dei bianconeri, dunque, è reale e concreta, ma di certo non sarà facile. Anche perché la concorrenza del Real è forte e anche perché da questa stagione c’è un problema in più, ovvero quello della lotta contro il tempo. Il mercato inglese, infatti, in questa sessione estiva chiuderà l’8 agosto e di certo l’epilogo della vicenda, qualunque esso sia, dovrà arrivare prima di quella data, anche perché, in caso di partenza di Pogba, a quel punto lo United non potrebbe più sostituire il suo capitano (anche se si chiude l’8 agosto teoricamente il francese potrebbe essere venduto anche dopo, in uscita il mercato è regolato dalle date della nazione che compra). A quel punto sì che sorgerebbero diversi problemi per i Red Devils. Ai quali, ascoltando le parole del francese, forse converrebbe sedersi e sul serio al tavolo delle trattative. Che, in ogni caso, saranno bollenti come l’estate appena cominciata.