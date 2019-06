Dopo la lunga trattativa che alla fine ha portato Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, culminata con l'annuncio ufficiale nel pomeriggio di domenica, si conosce anche la data della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore bianconero. Come comunicato dallo stesso club, Sarri sarà presentato giovedì mattina alle 11:00 all'Allianz Stadium, presso la sala "Gianni e Umberto Agnelli". C'è molta attesa per le prime parole dell'ex Napoli e Chelsea: non solo da parte dei tifosi juventini, ma di tutti gli addetti ai lavori.

Giovedì alle 11:00 il Sarri Day, anche su Sky



Dopo essersi liberato dal Chelsea, Maurizio Sarri è stato scelto dalla Juventus come successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: per lui un contratto triennale fino al 2022, giovedì la prima uscita ufficiale. La conferenza stampa di Sarri sarà seguita da Sky in diretta, sia sul canale all news Sky Sport 24, sia LIVE sul sito skysport.it.