Nel giorno dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Marco Giampaolo in panchina, il Milan lavora alla squadra che verrà. Nella giornata di giovedì 20 giugno è in calendario un blitz della dirigenza rossonera a Madrid. Primo obiettivo di questo appuntamento istituzionale è quello di stringere un rapporto tra i nuovi volti dell'organigramma (il nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban su tutti, già ben noto al club spagnolo) con il Real Madrid e capire se le merengues - che sin qui hanno solo comprato e aggiunto tasselli all'organico di Zinedine Zidane, con gli arrivi di Jovic, Hazard, Militao, Mendy e Kubo - hanno intenzione di cedere alcuni giocatori oggi in rosa e capire quali possano essere dei profili utili al Milan.

In particolare, tra i profili che potrebbero fare al caso del club rossonero ci potrebbero essere il 22enne Dani Ceballlos, ora protagonista con l'Under 21 spagnola negli Europei in corso in Italia, o il 24enne Marcos Llorente, seguito con attenzione anche dal Tottenham. In attacco tra i nomi che potrebbero salutare il Real ci sono invece Mariano Diaz, 25enne che ha chiuso la scorsa stagione con 4 reti in 19 partite, e Martin Odegaard, di rientro in Spagna dopo l'annata in prestito al Vitesse in Eredivisie. Tanti nomi, altrettante idee. L'incontro con il direttore generale del Real José Angel Sanchez rappresenta un primo passo, in attesa di poter approfondire il discorso con i blancos andando più nello specifico.