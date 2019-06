Paul Pogba resta il sogno di mercato della Juventus. Il club bianconero, che ha messo nel mirino anche un altro francese, Adrien Rabiot (l'arrivo dell'uno non preclude quello dell'altro), continua a monitorare la situazione con il giocatore del Manchester United, sulle cui tracce c'è anche il Real Madrid, dove Zidane lo ha chiesto con insistenza al presidente Florentino Perez. Tra la Juve e il 26enne Pogba proseguono i contatti e si cerca in particolare un'intesa sull'ingaggio, visto che il centrocampista vorrebbe mantenere la cifra che guadagna attualmente ai Red Devils e che sfiora i 15 milioni di euro. La Juventus, però, ha la priorità del giocatore rispetto al Real in quello che rischia di diventare il tormentone del calciomercato estivo. Intanto, una foto pubblicata su Instagram alimenta le speranze dei tifosi bianconeri. Nell'immagine, scattata durante un tour con il suo sponsor tecnico, ci sono due tifosi che mostrano altrettante magliette di Pogba: quella con il numero 10 della Juventus e l'altra con il numero 6 del Manchester United (non la classica casacca rossa, ma bianca con bordi grigi). Basta per scatenare fantasie e suggestioni.