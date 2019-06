Ore importanti in casa Roma, sia per la definizione di tutti gli assetti societari che sul fronte mercato: oggi il Fonseca Day, con il nuovo allenatore giallorosso arrivato nella capitale e pronto ad immergersi nella nuova avventura. Nelle prossime ore, invece, sarà ufficiale la nomina di Petrachi come nuovo ds. La nuova Roma prende dunque forma e anche per quanto riguarda il mercato dei giocatori è stata una giornata piena di notizie: entro fine settimana potrebbe definirsi l'operazione Manolas in uscita verso Napoli, con Diawara che farebbe il percorso inverso e vestirebbe la maglia giallorossa; il centrocampo è è il reparto che con ogni probabilità vedrà anche l'inntesto di Jordan Veretout dalla Fiorentina: c'è già l'accordo con il giocatore, bisogna trovare quello con i viola e nell'operazione potrebbe rientrare anche Karsdorp.

Interesse per Lammers, El Shaarawy tentato dalla Cina



La novità più importante è però l'interesse della Roma per il giovane Sam Lammers, attaccante olandese di proprietà del PSV Eindhoven che nell'ultima stagione tanto bene ha fatto con l'Heerenveen: per il classe '97 16 gol e 5 assist in 31 partite di Eredivisie; si tratta di un attaccante di 190 cm di altezza, con ottime doti tecniche a dispetto della statura e, naturalmente, molto forte nel gioco aereo. In patria lo accostano a Ruud van Nistelrooj, e lui stesso in passato ha dichiarato di ispirarsi all'ex attaccante della nazionale olandese. Il posto nell'attacco della Roma potrebbe liberarglielo Stephan El Shaarawy, per il quale è arrivata un'importante offerta dalla Cina: lo Shanghai Shenhua, infatti, ha offerto ben 12 milioni stagionali al giocatore. La Roma chiede 20 milioni per il cartellino, cifra per ora ritenuta troppo alta dai cinesi, considerando che El Shaarawy è in scadenza a giugno 2020.