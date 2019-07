Nuovi sviluppi sul fronte De Ligt-Juventus. Il difensore dell'Ajax si avvicina sempre di più ai bianconeri. Dopo le notizie di ieri, rassicuranti al riguardo di una definizione positiva della trattativa, il comunicato con cui l'Ajax ha convocato i suoi giocatori per il ritiro in Austria appare abbastanza chiaro in tal senso. Della lista di 28 iocatori non fa parte De Ligt e il club specifica che "in attesa di un suo possibile trasferimento Matthijs De Ligt non viaggia con il gruppo".



Dunque una frase che non solo conferma l'esistenza (ormai scontata) della trattativa con la Juventus ma soprattutto lo stato avanzato dei lavori tra i due club. L'Ajax avrebbe dunque accettato l'offerta bianconera e le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli soprattutto buroctratici per quanto riguarda metodi di pagamento e garanzie.



Sarri, dunque, potrebbe avere presto a disposizione un nuovo pezzo da novanta attorno al quale costruire una difesa già molto affidabile e in grado di dare ancora maggiore respiro internazionale a una squadra che sta cercando davvero di colmare il gap con le big d'Europa per puntare decisamente alla Champions nella prossima stagione.