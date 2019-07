“Ciao bianconeri, sono Matthijs de Ligt e sono molto felice di essere qui”. Bastano due frasi rubate al termine del viaggio a infiammare la fantasia del centinaio di tifosi che lo aspettavano fuori dall’aeroporto di Caselle a Torino e dei milioni di appassionati che a casa attendevano le prime immagini nel capoluogo piemontese del nuovo acquisto dei bianconeri. De Ligt è atterrato alle 22.22, prima di scendere sulla pista dell’aeroporto - con un look casual e maglione bianco - assieme alla fidanzata e fermarsi un attimo davanti la telecamera per pronunciare le sue prime parole da giocatore della Juventus, affidate agli account social ufficiali della società. Poi, salito in auto, è sfrecciato via verso il J-Hotel senza fermarsi a salutare i tifosi rimasti a lungo in attesa del suo arrivo fuori dai cancelli dell’aeroporto e con la speranza di scattare i primi selfie con lui. Si conclude così ufficialmente una trattativa durata settimane e che nelle prossime ore porterà prima alle visite mediche del difensore classe '99 e poi alla firma del nuovo contratto. L'accordo tra Juve e Ajax è stato sancito per una cifra di circa 75 milioni tra parte fissa e bonus; l'ormai ex capitano della squadra di Amsterdam aveva invece già da giorni l'accordo con il club bianconero, un quinquennale da 7,5 milioni di euro più bonus.