Maurizio Zamparini radiato dal tribunale Figc

Cinque anni di squalifica con preclusione a ricoprire qualsiasi ruolo in ambito federale. Questa la decisione del procuratore federale su Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo è stato radiato per irregolarità nel bilancio del club rosanero. Nello specifico a Zamparini viene contestata l’operazione su Mepal, la società controllata che deteneva il marchio del Palermo, con cui avrebbe conseguito "un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione". Secondo l'accusa nel giugno 2014 l'ex patron avrebbe riportato alla voce "partecipazioni in imprese controllate" un valore di partecipazione in Mepal di 18 milioni di euro a fronte degli effettivi 12,5 mln, con una differenza nel patrimonio netto di 5,5 milioni di euro rispetto al valore reale. Con la stessa modalità sarebbe stato "truccato" anche il bilancio 2015, con un incremento di 3,8 milioni di euro. Il Tribunale federale ha riconosciuto Zamparini colpevole, definendolo "vero ideatore degli artifizi contestati". Irregolarità che sono costate al Palermo la possibilità di giocarsi la Serie A attraverso i playoff conquistati sul campo. Prima il club rosanero era stato retrocesso in Serie C, decisione poi trasformata in una penalizzazione di 20 punti. Nel frattempo il club siciliano, finito nelle mani della Arkus Network di Salvatore Tuttolomondo, non è riuscito a iscriversi al prossimo campionato Cadetto.