Cosa ti ha detto Cristiano Ronaldo nella finale di Nations League?

"In quel momento stavo cercando di capire dove volevo andare. Avevo già un'idea in quale squadra sarei andato, ma volevo aspettare la Nations League prima di decidere definitivamente. Pensavo solo ad andare in vacanza e riposarmi, ma in quel momento ero giò piuttosto sicuro che sarebbe stata la Juve. Vedere uno come Cristiano Ronaldo avvicinarsi a me è stato un grande piacere e un grande onore, ma non è stato quello a farmi decidere"