La missione inglese di Fabio Paratici potrebbe portare a importanti risvolti di calciomercato. Se da una parte la Juventus sta trattando con l’Aston Villa per la cessione di Mattia Perin, il cui trasferimento al Benfica è definitivamente saltato, dall’altra il direttore sportivo bianconero sta sondando il terreno per la cessione di Moise Kean, sempre più in orbita Premier League. Chi sembra possa fare sul serio è l’Everton, sulle tracce dell’attaccante classe 2000 ormai da settimane. La volontà della Juve è quella di mantenere il controllo sul giocatore, che comunque sembra destinato a lasciare Torino quest’estate. Nuovi contatti tra club, con i Toffees che al momento sono i più avvantaggiati per avere l’Azzurro: la trattativa va avanti, anche se la concorrenza non manca. Tra le squadre che seguono Kean anche l’Arsenal, che finora ha però fatto solo un sondaggio. Lato giocatore, contatti anche tra l’Everton e Mino Raiola, agente del giocatore: sono stati fatti passi avanti nella ricerca dell’accordo economico sul contratto.