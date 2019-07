Sembrava tutto fatto per il passaggio al Benfica di Mattia Perin, ma le perplessità del club portoghese sui tempi di recupero dall'infortunio - emerse dopo le visite mediche - hanno bloccato la trattativa. Il portiere della Juventus è comunque in uscita e su di lui c'è da registrare il forte interesse di un'altra squadra straniera: l'Aston Villa. Il club di Birmingham, neopromosso in Premier League, sta investendo molto sul mercato, è tra le squadre più attive e sta pensando a Perin come nuovo portiere.

Paratici in Inghilterra



La trattativa è ancora agli inizi, ma Fabio Paratici è in Inghilterra per discuterne e lavorare in questa direzione: l'interesse dell'Aston Villa è importante, non è dunque da escludere che il futuro del portiere sia comunque lontano dall'Italia ma non in Portogallo, bensì in Inghilterra.