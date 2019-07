Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta incerto. In attesa del colloquio tra il giocatore e Maurizio Sarri, continuano a farsi avanti le pretendenti per l'argentino. Nonostante l'allenatore della Juventus abbia avuto parole d'elogio per il giocatore e stia pensando al miglior modo per sfruttarne le qualità in campo, dall'Inghilterra arrivano voci di un interessamento del Tottenham per il giocatore. Secondo quanto riporta il Daily Mail Mauricio Pochettino è un estimatore oltre che connazionale di Dybala e starebbe pensando a lui per rinforzare la squadra vice campione d'Europa. Già nel febbraio 2018 quando il Tottenham affrontò la Juve in Champions, Pochettino aveva definito Dybala un "talento speciale" e secondo il quotidiano inglese il Tottenham sarebbe disposto a spendere fino a 90 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Rappresentanti del club avrebbero incontrato la Juve e fatto un sondaggio per l'attaccante. Qualora la trattativa andasse in porto Dybala diventerebbe il giocatore più pagato dal Tottenham, record che recentemente ha stabilito l'ingaggio di Tanguy Ndombele dal Lione (circa 75 milioni di euro).

Dybala nella presentazione delle nuove maglie da trasferta della Juve

Nonostante dall'Inghilterra arrivi questa indiscrezione, la Juventus ha inserito Dybala nel video dei giocatori che presentano la nuova maglia da trasferta. Un segnale che potrebbe voler dire che i bianconeri puntano ancora sull'argentino anche se, allo stesso tempo, nella clip è presente Moise Kean, altro possibile partente a fronte di un'offerta importante.