Vacanze terminate e rientro a Torino, ma una valigia che forse non è ancora da disfare. Perché Paulo Dybala è al centro del mercato Juventus, protagonista di una scambio con il Manchester United che potrebbe portalo a indossare la maglia dei Red Devils, con Romelu Lukaku pronto a percorrere il percorso inverso. La Joya è arrivato con un volo privato a Caselle poco dopo le 10 di giovedì mattina e adesso riposerà qualche ora per smaltire la stanchezza dovuta al lungo viaggio e ai tre aerei presi nelle ultime 24 ore. Nel pomeriggio, invece, possibile incontro con Maurizio Sarri alla Continassa: l'argentino vuole capire se è centrale nel progetto del nuovo allenatore della Juventus, che più volte lo ha pubblicamente elogiato. Ma intanto la trattativa con lo United procede, sempre più spedita…

Dybala-Lukaku: il punto sulla trattativa

La Juventus infatti ha accelerato per portare a termine lo scambio con Romelo Lukaku: una trattativa che procede a oltranza, con il ds bianconero Fabio Paratici che è a Londra per incontrare lo United e i rappresentanti di Dybala. Juve e United hanno già un'intesa di massima, accordo che comunque andrà definito e perfezionato in ogni dettaglio. Scambio che è praticamente in mano a Dybala: se l'argentino accetterà la corte dello United, allora l'operazione andrà con ogni probabilità in porto. E per farsi convincere definitivamente a trasferirsi in Premier League, Dybala chiede un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Prima però il faccia a faccia con Maurizio Sarri: un incontro che potrebbe segnare il futuro della Joya.