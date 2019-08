Non solo Dybala, il Manchester United vuole rinforzare l'attacco e punta anche Mario Mandzukic. Un affare slegato rispetto allo scambio Lukaku-Dybala, una richiesta di Solskjaer alla società. Dopo 4 anni in bianconero (162 presenze e 44 gol con 9 trofei da protagonista), l’attaccante croato è destinato a lasciare la Juve per una nuova sfida, magari in Premier League. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, Mandzukic ne guadagna 5, ormai non rientra più nei piani della Juventus.

Scambio Lukaku-Dybala, le ultime sull'operazione

Dybala al Manchester United e Lukaku alla Juventus. I due club stanno lavorando al grande scambio di mercato. Anche se un ruolo fondamentale è rappresentato proprio dall'attaccante argentino, che non si allenerà fino al 5 agosto. Dybala ha chiesto un ingaggio di 10 milioni di euro netti allo United, tutto dipende da lui (o quasi). Paratici è rientrato da Londra, Lukaku è disposto ad accettare la Juventus, ora tocca a Dybala.