Chi è Danilo Luiz da Silva

Il ruolo naturale di Danilo è quello di esterno destro di difesa. Classe 1991, come tutti calciatori della scuola brasiliana che giocano in quella posizione, ha una spiccata predilezione offensiva alla Dani Alves e alla Maicon, rivelandosi spesso un’ala aggiunta. Le reti segnate con la maglia del Manchester City (una nella passata stagione, tre in quella precedente) mostrano sia una buona tecnica nel tiro da fuori area sia la capacità di accompagnare l’azione a ridosso della porta avversaria. I gol sono stati segnati perlopiù quando è stato impiegato da esterno sinistro, posizione che ricopre senza troppe difficoltà, con una duttilità che può tornare molto utile a Maurizio Sarri. Combinazioni intriganti che lo portarono in Europa a essere valorizzato da Julen Lopetegui: al Porto plasmò un terzino di fisico e gamba che impressionava per la sua capacità di coprire il campo. Per questo il Real Madrid fu costretto a vincere un particolare Clásico di mercato con il Barcellona per assicurarselo. Nell’ultima stagione non ha trovato moltissimo spazio, per questo la sua cessione era già stata presa in considerazione dai Citizens. Ha giocato 22 partite, partendo in 7 occasioni dalla panchina; da titolare è stato schierato 9 volte largo a destra, 4 volte a sinistra e 2 volte da mediano. Il momento che ha cambiato la sua annata è il 29 gennaio: un suo retropassaggio nella partita col Newcastle mette in difficoltà Fernandinho costringendolo al fallo da rigore; il penalty viene trasformato e il City perde la sua terza gara delle ultime sette, con Guardiola che da quel momento lo impiegherà soltanto in altre due occasioni. Alla Juventus ritroverà l’amico fraterno Alex Sandro, con cui ha giocato sia nel Santos (2010/11) che nel Porto (2012/15). In carriera ha già vinto tanto: 2 Champions League, 2 coppe di lega inglesi, un Mondiale per Club, una Copa Libertadores, una Primeira Liga.