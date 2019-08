Romelu Lukaku si è allenato con l’Andelecht in attesa di conoscere il suo futuro, che con ogni probabilità potrebbe essere in Italia. Infatti, il belga era stato cercato inizialmente dall’Inter, a cui già era stata disponibilità al trasferimento, ma poi non la trattativa non è proseguita perché il Manchester United ha ritenuto troppo bassa l’ultima offerta dei nerazzurri. La situazione aveva permesso alla Juventus di inserirsi e inserire nell’operazione anche Paulo Dybala, con gli inglesi pronti a discutere anche di Mandzukic. Tuttavia, non si è verificato un accordo con l’argentino, rimettendo in discussione il futuro dell’attaccante dello United. Che nel frattempo, approfittando del giorno libero concesso da Solskjaer, si è allenato con le giovanili dell’Anderlecht, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta, da cui il Chelsea lo acquistò nel 2011. I prossimi giorni saranno quelli della verità, vista l’imminente chiusura del calciomercato inglese. Il giocatore è atteso regolarmente all’allenamento di martedì.