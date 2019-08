Lukaku, Inter e Juventus non mollano

Mentre si attende il suo rientro in Inghilterra, le voci di mercato sull'attaccante belga si susseguono. Se di qui alla deadline dell'8 agosto lo United avrà acquistato un attaccante, per il club inglese sarà più semplice far partire Lukaku. Juventus e Inter non hanno affatto mollato l'idea di poter arrivare al centravanti. I bianconeri, nonostante lo scambio con Dybala sia in stand-by, stanno andando avanti nei contatti con il Manchester United per cercare un nuovo accordo, col possibile inserimento di altri giocatori nella trattativa. C'è anche un altro nome legato all'affare Lukaku-Juventus: è quello di Mario Mandzukic, nel mirino dei Red Devils. Se il centravanti belga non dovesse finire a Torino, difficilmente il collega croato si muoverebbe sul percorso inverso. L'Inter invece si sente pienamente in corsa e ha tenuto sempre vivi i contatti con lo United e l'entourage di Lukaku. La società nerazzurra potrebbe rivedere al rialzo la sua ultima offerta, pari a 60 milioni di euro più bonus. Il club inglese avrebbe però tempo fino al pomeriggio di giovedì per trovare un sostituto di Lukaku. Protagonista di un intrigo di calciomercato destinato a una soluzione a breve termine.