Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere in Bundesliga. L’infortunio di Leroy Sané, infatti, costringe il Bayern Monaco a considerare altre opzioni per il ruolo di esterno d’attacco. Il tedesco, infatti, si è infortunato pochi giorni fa durante il Community Shield e dopo meno di un quarto d’ora dall’inizio è stato costretto ad uscire dal campo. Gli esami svolti successivamente hanno evidenziato delle lesioni al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: il giocatore verrà operato nei prossimi giorni, ma la prognosi non si prospetta breve. Per questo, l’ultima idea dei bavaresi è dunque Ivan Perisic, che il Bayern sta pensando di acquistare in prestito oneroso dall’Inter. Dunque, si lavora a questa ipotesi: la trattativa è in fase avanzata e procede spedita.

La stagione di Ivan Perisic

Ivan Perisic, 30 anni, è all’Inter da quattro stagioni. Nell’ultima, ha collezionato complessivamente 45 presenze in cui ha segnato 9 reti e servito 8 assist, calcolando la Serie A, la Champions, l’Europa League e la Coppa Italia.