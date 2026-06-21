Il Brighton è pronto a pagare la clausola da 6 milioni di euro per Michael Svoboda. Il Venezia perderà così il suo capitano, anche se il club lagunare è infastidito dalla gestione dell'operazione: giocatore e agente avrebbero già definito tutto con gli inglesi, mentre il Venezia fatica a comunicare con loro. Da lunedì il club si muoverà sul mercato per sostituire il difensore con nuovi acquisti.