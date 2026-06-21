Qui tutta la giornata live di domenica 21 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche su Serie B, Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Totthenam, primi contatti ufficiali con il Newcastle per Sandro Tonali
- Napoli-Gila, c'è l'accordo. E alla Lazio piace Lucca
- Como, Kaiki in chiusura
- E per Nico Paz ci sarà nuovo incontro col Real
- Inter, in chiusura la trattativa per Palestra
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Serie B, l'elenco degli allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Spezia, ufficiale l'addio di Lapadula
Gianluca Lapadula lascia ufficialmente lo Spezia. Il club ligure ha comunicato di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante alla società di via Melara. Nel comunicato lo Spezia ha poi rivolto al giocatore "i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".
Lapadula lascia lo Spezia: il comunicatoVai al contenuto
Alla scoperta dei luoghi dell'infanzia di Palestra
Siamo andati alla scoperta dei luoghi di Marco Palestra. Da Buccinasco, alle porte di Milano dove vive la sua famiglia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio dai primi calci di Assago passando per l'Accademia Internazionale (società affiliata all'Inter). Lo speciale di Sky Sport a cura di Giorgia Cenni
I luoghi dell'infanzia di Marco PalestraVai al contenuto
Ederson e Palestra: quasi 100 milioni per l'Atalanta
L'Atalanta prepara due grandi cessioni in uscita. Tra Ederson e Palestra, il club nerazzurro incasserà quasi 100 milioni di euro, una cifra importante che potrà essere reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.
Brighton su Svoboda: pagherà la clausola
Il Brighton è pronto a pagare la clausola da 6 milioni di euro per Michael Svoboda. Il Venezia perderà così il suo capitano, anche se il club lagunare è infastidito dalla gestione dell'operazione: giocatore e agente avrebbero già definito tutto con gli inglesi, mentre il Venezia fatica a comunicare con loro. Da lunedì il club si muoverà sul mercato per sostituire il difensore con nuovi acquisti.
Il Real Madrid smentisce l'interesse per Olise
Nel VIDEO il comunicato con cui il Real Madrid ha smentito l'interesse per Michael Olise. I blancos hanno precisato di non aver avviato alcuna trattativa per il giocatore e hanno ribadito gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco.
Tottenham su Tonali: prima offerta al Newcastle
Primi contatti ufficiali per Sandro Tonali al Tottenham. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha presentato al Newcastle una prima offerta da circa 75 milioni di sterline, circa 86 milioni di euro. Gli inglesi, che avevano acquistato il centrocampista dal Milan nel 2023 per 60 milioni, lo valutano 85 milioni di sterline, circa 98 milioni di euro. Resta da capire se anche gli altri club interessati, Manchester City compreso, si muoveranno per superare la concorrenza degli Spurs.
Scatto Tottenham per Tonali: c'è l'offerta al NewcastleVai al contenuto
Napoli-Allegri, tra lunedì e martedì la separazione dal Milan
La prossima settimana può essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì potrebbe arrivare la separazione ufficiale dal Milan: una volta chiuso il rapporto con i rossoneri, l'allenatore sarà libero di firmare con il Napoli.
Allegri-Napoli, cosa manca per la firmaVai al contenuto
Buongiorno col calciomercato: in questo liveblog trovate tutti gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A ma non solo. Anche tanto calcio estero, Serie B e Serie C