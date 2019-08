In attesa di giocare il ritorno del playoff di Europa League contro il Wolverhampton, con la missione rimonta da tentare in Inghilterra, il Torino prepara due rinforzi in fascia. Si avvicina la definizione dell'accordo per portare in granata Diego Laxalt, esterno uruguaiano classe 1993 in uscita dal Milan. I due club hanno raggiunto un'intesa di massima per il prestito in diritto di riscatto e il Toro è disposto a pagare l'intero ingaggio del giocatore, che in Italia ha vestito anche la maglia del Genoa. L'ufficialità dell'affare arriverà dopo la sfida ai Wolves.

Vicino all'arrivo in granata è anche Francois Kamano, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Bordeaux che con il club francese nella scorsa stagione ha totalizzato 13 reti e 4 assist in 51 presenze, spalmate su tutte le competizioni. Trattativa in stato avanzato e vicina alla chiusura a titolo definitivo, con il cartellino del giocatore guineano che è valutato 9 milioni di euro. Seguito anche dalla Sampdoria in passato, Kamano è un esterno d'attacco di piede destro che ama partire da sinistra. L'operazione si può chiudere nelle prossime 48 ore.