Ci potrebbe essere il PSG nel futuro di Mario Mandzukic. I recenti infortuni subiti da Mbappé e Cavani, uniti alla trattativa in corso per il ritorno di Neymar al Barcellona, stanno spingendo il club francese a studiare alternative per l'attacco di Thomas Tuchel. Tra i nomi che la dirigenza parigina ha nella sua lista della spesa, c'è anche quello del centravanti croato, alla Juventus dal 2015 e autore di 44 reti in 162 partite, con un ruolo da protagonista nei nove trofei (quattro campionati, tre edizioni della Coppa Italia e due Supercoppe nazionali) vinti a Torino. La telefonata del PSG al club bianconero per sondare la disponibilità al trasferimento c'è stata e il giocatore sta valutando la possibilità. Mandzukic però non ama i trasferimenti dell'ultimo minuto e proprio per questo potrebbe decidere di rimanere a Torino per poi valutare le opzioni per il suo futuro solo a gennaio, scegliendo poi la sua destinazione tra Cina, Manchester United e altre soluzioni che potrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi.