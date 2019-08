Dopo settimane di trattative, si è ufficialmente conclusa la trattativa tra Inter e Fiorentina per lo scambio tra Cristiano Biraghi e Dalbert. In un comunicato ufficiale, entrambe le società hanno reso noto l’accordo definitivo per il trasferimento dei due giocatori: per entrambi si tratta di un prestito annuale con diritto di riscatto. "Cristiano Biraghi - si legge sul sito nerazzurro - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore classe 1992 arriva dall'ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva”. Su quello, viola, invece, confermato l'acquisto dell'esterno brasiliano: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique”. Ritorno romantico soprattutto quello di Biraghi, che ha già vestito la maglia dell’Inter nelle giovanili del club milanese dal 2003 al 2011, facendo il suo esordio (in panchina c'era Benitez) nel 2010 in un Inter-Twente di Champions League.