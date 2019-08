Inter-Icardi, c’è la breccia nel muro alzato per tutta l'estate dal giocatore nerazzurro. La situazione dell’attaccante argentino potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. C’è stato un contatto tra Marotta e Wanda Nara. La moglie di Icardi si è resa conto che è controproducente per il suo marito-assistito rimanere all’Inter senza giocare. Sta cercando quindi di convincere l’attaccante nerazzurro a prendere in considerazione le altre offerte pervenute fin qui. L’Inter ha anche proposto all’argentino di prolungare il contratto di un anno per facilitare il prestito di Icardi verso nuove destinazioni. Un accordo di prestito che sarà comunque consentito solamente per alcune destinazioni gradite anche alla società nerazzurra.

Napoli sfuma. Ipotesi Monaco, Atletico Madrid, ma anche Juve

Per questo ora Mauro Icardi sta valutando le offerte che sono rimaste sul tavolo negli ultimi giorni di calciomercato, per prendere in considerazione ipotesi diverse rispetto alla permanenza all’Inter. Sfumato il Napoli, che ha trovato un accordo biennale con lo svincolato Fernando Llorente, dopo la mancata apertura dell'argentino. Restano in piedi le ipotesi Monaco e Atletico Madrid che non ha ancora chiuso per Rodrigo. I francesi e la squadra di Simeone sono le uniche squadre ad essersi interessate concretamente al giocatore, con la Juventus che rimane sullo sfondo pur non essendosi mossa ufficialmente.

Icardi lontano dall'Inter

Una distanza quella tra la società e Icardi che si riflette anche nell'ultimo post pubblicato da Romelu Lukaku. Tutta l'Inter si è infatti ritrovata a cena in un ristorante di Milano per festeggiare la prima vittoria in campionato. "Tutti insieme Inter" recita la didascalia dell'attaccante belga. Tutti presenti, tranne Icardi.