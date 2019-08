Adam Ounas lascia il Napoli e torna in Ligue 1. L'esterno offensivo algerino è ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza, che ne ha annunciato l'acquisto attraverso i propri canali ufficiali. Ad ufficializzare la cessione del classe '96 è stata anche la stessa società del presidente Aurelio De Laurentiis: accordo già trovato nella giornata di martedì 27 agosto, sono stati sistemati tutti i dettagli e l'operazione è giunta ufficialmente a conclusione. Ounas si trasferisce dal Napoli al Nizza con la formula del prestito oneroso a 2,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Gli azzurri, inoltre, incasseranno anche il 30% sulla eventuale futura rivendita del giocatore, che fa dunque ritorno nel massimo campionato francese dove aveva già giocato con la maglia del Bordeaux. Due stagioni in Italia per Ounas, che nella sua prima annata (2017/18), con Maurizio Sarri in panchina, aveva collezionato in totale appena 13 presenze (1 gol). Nella scorsa stagione, invece, un impiego più significativo sotto la guida di Carlo Ancelotti: 26 presenze e 4 gol. Adesso per lui è tempo di una nuova avventura al Nizza, che per portarlo in Francia ha superato la concorrenza del Cagliari: Ounas è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

Gli annunci dei club

Ad annunciare la cessione di Ounas è stato il Napoli attraverso questa nota apparsa sul proprio profilo Twitter: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso". Lo stesso ha fatto anche la società francese attraverso il proprio sito ufficiale: "Il Nizza è lieto di annunciare l'arrivo di Adam Ounas - si legge -. Il giocatore, di 22 anni, dopo aver superato le visite mediche arriva dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto".