Seconda parte di visite mediche per i giallorossi, riservata a chi era mancato al primo appello dopo gli impegni con le Nazionali. A Villa Stuart si sono presentati Kolarov, Dzeko, Nzonzi, Under, Schick e Gonalons. Attenzione speciale per il bosniaco, al centro di una trattativa con l’Inter, e per l’ex Siviglia, assente a sorpresa durante i primi test. Visite anche per Olsen, destinato ad andare via, e Mirante, omaggiato con un cornetto per i suoi 36 anni.