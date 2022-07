I più costosi di sempre per ruolo in Serie A

Il portale specializzato Transfermarkt ha stilato la curiosa top 11 (coi giocatori suddivisi ruolo per ruolo, in un 4-4-2) dei calciatori più costosi di sempre. Considerati solo giocatori in entrata nel nostro campionato e il relativo prezzo pagato per il cartellino. Due juventini resistono dal 2001

MERCATO LIVE, TUTTE LE NOTIZIE