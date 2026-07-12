Sindacato ciclisti: "Si cambino orari delle corse"

Tappe accorciate per il caldo estremo, arrivi vietati al pubblico per il rischio incendi, corridori che si lamentano per le alte temperature, blocchetti di ghiaccio e giacchetti refrigeranti diventati oggetti di uso e consumo quotidiano. Mai il cambiamento climatico è stato così al centro delle discussioni durante una corsa ciclistica. Per questa ragione, il sindacato dei corridori ha preso una posizione netta e chiede cambiamenti in vista del futuro.

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