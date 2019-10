Fantashow, i consigli per la 9^ giornata

"Fayna, abbiamo un problema"

Le vostre domande da casa, che spesso rappresentano veri e propri dubbi esistenziali, sono la nostra priorità. Per questo motivo Fayna si fa portavoce dei vostri problemi - se occorre anche da casa sua - per trovare una soluzione rivolgendosi allo studio di Fantashow. Apre le danze Alessia Enriquez, la traduttrice dei calciatori. Il fantacalcio è una lingua universale e anche Alessia è vittima dei ballottaggi che settimanalmente ci fanno rosicare lasciando in panchina "quello giusto". La sua richiesta di aiuto riguarda il pacchetto offensivo: "Chi schierare in attacco insieme a Milik tra Dybala, Ilicic e Berardi?". Trovate la risposta nel video in copertina, ad anticipare la raffica finale che integriamo qui sotto con un bonus di consigli che non siamo riusciti a dare per limiti di tempo nel corso della puntata.