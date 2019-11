24/24

E se inglobassimo nel calcolo anche Champions ed Europa League? A quel punto il podio cambierebbe d'ordine, ma non i propri nomi. Al primo posto ci sarebbe il Bayern con 32 centri (22 per l'inarrestabile Lewandowski, 7 per Gnabry e 3 per Perisic). Poi City al secondo posto (28 gol totali, sempre divisi tra Aguero, Sterling e Bernardo Silva) e Lazio terza, a quota 25: 16 per Immobile, 6 per Correa e 3 per Milinkovic-Savic.