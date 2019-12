4/10

PAULO DYBALA (Juventus) - CONSIGLIATO - Solo due gol concessi in totale negli ultimi 270 minuti casalinghi per la Lazio di Simone Inzaghi che, in attesa della Juventus, si presenta con 'i numeri a posto'. Sappiamo però bene che Dybala è uno che può risolvere la gara con una giocata e al momento pare essere lui il più in forma dell'attacco bianconero. L'argentino non 'soffre' statisticamente Ronaldo. Anche Dybala tira con regolarità. In più quando la 'Joya' vede biancoceleste, si scatena. Già 8 reti per lui contro la Lazio in carriera