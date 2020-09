10/11

JENS STRYGER LARSEN (Udinese) - Titolare fisso sulla corsia destra nel 3-5-2 friuliano, parliamo di un giocatore dalla sufficienza piena non così difficile da ottenere anche se in passato forse ci saremmo aspettato più bonus. Diciamo sempre che il passato non racconta il futuro e quindi anche per lui le cose possono cambiare in meglio...