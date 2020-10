13/13

10) FRANCESCO CAPUTO (Sassuolo) - Se avete già speso tantissimo e non potete comprare i top, Cicco Caputo può anche essere il vostro primo attaccante. Perché? Costa poco, sicuramente più dello scorso anno (dopo 21 gol e 7 assist), ma certamente meno di CR7&Co. Non ha concorrenza, cioè gioca sempre. Non ha le coppe da affrontare. Garantisce tanti gol. E gioca in una squadra offensiva come il Sassuolo dove lui è il terminale realizzativo.